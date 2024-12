Nach Ende der TV-Übertragung: Schock-Szenen um WWE-Champion

Bei der Rückkehr der nostalgischen TV-Show Saturday Night’s Main Event in der Nacht zum Sonntag verteidigte der „American Nightmare“ seinen Titel gegen seinen früheren Verbündeten, würde im Abschluss jedoch Opfer einer üblen Attacke und mit einer Trage aus der Halle transportiert. Es sieht so aus, als ob die Rivalität der beiden noch mindestens bis zum ersten Jahreshöhepunkt 2025 weitergehen wird: dem Royal Rumble am 1. Februar in Indianapolis. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)