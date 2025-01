Der reale, giftige Stunk hinter dem WWE-Gigantenduell

In fünf Tagen steigt die erste Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW, die in den USA auf dem Streaming-Anbieter Netflix übertragen wird und die Showkampf-Liga damit in eine neue Ära führen wird. Diverse große Matches stehen aufgrund des wichtigen Anlasses auf dem Programm. In der Nacht zum Dienstag endete das letzte RAW im linearen US-Fernsehen mit dem letzten Hype für die Hauptattraktion am 6. Januar: das Match zwischen Seth Rollins und CM Punk.