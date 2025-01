Großes WWE-Comeback beim Royal Rumble

Charlotte Flair kehrt in den WWE-Ring zurück und kündigt ihre Teilnahme am Royal Rumble der Frauen an. Auch weitere prominente Namen mischen mit.

WWE Royal Rumble 2025: Nicht nur Flair erklärt sich

In einem weiteren Video, das Flair beim Champagner-Trinken auf einer Yacht zeigte, vermischt mit Clips vergangener Rumble-Auftritte, verkündete Flair am Rumble der Frauen am kommenden Samstag in Indianapolis. Sie werde mit einem Lächeln im Gesicht und einer Träne im Auge („a tear in my eye“) zurückkehren - eine Anspielung auf die legendäre Siegeransprache ihres Vaters Ric nach dem Rumble 1992.