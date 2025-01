Umjubelter WWE-Moment: Eine Ikone dreht die Uhr zurück

Bei der TV-Show Saturday Night’s Main Event war WWE-Ikone Shawn Michaels in seiner Heimatstadt San Antonio der Zeremonienmeister und mischte sich schließlich unter dem Jubel der Fans handgreiflich ein, als er in das Geschehen verstrickt wurde.

Michaels stellte in dem Segment zunächst Owens vor, der provokant in einem „Cody Sucks Eggs“-Shirt erschien - eine Anspielung auf die verstorbene Legende Terry Funk, der einst Codys Vater Dusty Rhodes mit einem analogen Shirt reizte.

Schließlich schaltete sich auch Michaels in den Streit ein und warf Owens Eifersucht vor - was die Anspannung im Ring erhöhte. Owens unterschrieb letztlich auch und drückte das Dokument aggressiv gegen Michaels' Brust.

HBK wie in alten Zeiten

Das große Duell steigt am kommenden Samstag beim Royal Rumble, im zentralen Kampf der Show an diesem Samstag besiegte erwartungsgemäß World Champion Gunther seinen Gegner Jey Uso. Der Triumph des Österreichers bereitet womöglich die Bühne für das schon klar angedeutete Duell mit Legende Bill Goldberg in dessen Abschiedsmatch. Am Montag findet die nächste Episode von Monday Night RAW in Goldbergs Heimatstadt Atlanta statt.