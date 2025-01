Weiterer WWE-Topstar wechselt

Wie der Wrestling-Marktführer am Montag verkündete, rotiert der viermalige Damenchampion Bayley von der Freitagsshow Friday Night SmackDown zur Montagsshow Monday Night RAW. In einem Backstage-Segment tauchte die 35-Jährige auch schon auf und enthüllte - wenig überraschend - ihre Teilnahme am Rumble-Match der Frauen in der Nacht zum 2. Februar. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)