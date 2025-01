WWE-Ikonen vor Comeback-Auftritten bei historischer Show

Das langjährige TV-Flaggschiff von WWE wechselt in den USA vom linearen Fernsehen in die Streaming-Welt – mit dem größtmöglichen Theaterdonner.

WWE: The Rock bei erstem Netflix-RAW dabei!

Johnson, seit einem Jahr auch Anteilseigner von WWE-Mutterkonzern TKO, hat am Sonntag via Social Media beiläufig angekündigt, dass er am Montag in Los Angeles vor Ort sein wird, um gemeinsam mit WWE „Geschichte zu schreiben“.