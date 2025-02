Nächster Kracher-Wechsel bei WWE!

Drew McIntyre wechselt bei WWE von RAW zu SmackDown - und qualifiziert sich für No Escape. Auch weitere Würfel fallen

Der ehemalige WWE-Champion Drew McIntyre ist von der Montagsshow RAW zur Freitagssendung Friday Night SmackDown transferiert worden (wie auch das Frauenteam Katana Chance und Kayden Carter). Bei seinem Debüt in der Nacht qualifizierte er sich sogleich für No Escape (Elimination Chamber) am 1. März.