Schock-Inszenierung bei WWE: Das ist die neue, mysteriöse Gruppe

Neues WWE-Quartett attackiert Champions

Ex-NFL-Spieler im Zentrum

Schon seit Wochen wurden die Fans durch Teaser in Form von Testbildunterbrechungen am Ende der NXT-Episoden auf die Ankunft der Gruppe vorbereitet. Im Zentrum stand die kryptische Botschaft „MESSAGE. SENT.“ - Botschaft gesendet.

Anführer der Gruppe scheint Dion Lennox zu sein, bürgerlicher Name: Andrzej Hughes-Murray. Hughes Murray war am College Linebacker bei den Oregon State Beavers und in der NFL zeitweise unter Vertrag bei den Los Angeles Rams - für die er letztlich jedoch kein Spiel bestritt.