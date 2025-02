Spektakuläres Überraschungsdebüt bei WWE: Wechsel-Hammer perfekt!

Martin Hoffmann 12.02.2025 • 06:39 Uhr Einen Tag nach Bekanntwerden seines Abgangs bei AEW taucht „Absolute“ Ricky Starks bei WWE auf - und schindet direkt Eindruck.

In der Wrestling-Welt ist einiges in Bewegung - und schneller als erwartet haben sich die ersten Karten neu verteilt: „Absolute“ Ricky Starks hat in der Nacht zum Mittwoch sein Überraschungs-Debüt bei WWE gefeiert - einen Tag nach Bekanntwerden seiner Entlassung bei Konkurrent AEW.

Während der TV-Show des Aufbaukaders NXT im WWE Performance Center in Orlando tauchte der 35-Jährige vor dem Hauptkampf plötzlich zwischen den Fans auf und setzte mit einer emotionale Ansprache sein erstes Ausrufezeichen beim Showkampf-Marktführer.

Ricky Starks feiert WWE-Debüt bei NXT

Während die Ring-Crew noch den Käfig für den Main Event zwischen Tony D’Angelo und Ridge Holland aufbaute, trat Starks in Erscheinung – ohne Musik und ohne beim Namen genannt zu werden, nur begleitet von den Jubelrufen der Fans und einem überraschten „Holy crap!“ von Kommentator Vic Joseph.

„Wenn NXT die Zukunft des Wrestlings ist, dann braucht ihr einen absoluten Superstar der Zukunft“, verkündete Starks selbstbewusst. „Wenn dies die heißeste Marke ist, dann braucht ihr den heißesten Free Agent, Baby. Alle haben gefragt, wann die Revolution wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Nun, ich bin hier, oder nicht?“

Die beiden Schlusssätze spielten an auf das sozialrevolutionäre Protestgedicht und -lied „The Revolution will not be televised“ von Gil Scott-Heron, das auch Kendrick Lamar bei der Halbzeitshow des Super Bowl indirekt referenzierte.

AEW schrieb Shootingstar aus dem Programm

Starks hatte 2020 - mit einem Match gegen den heutigen WWE-Champion Cody Rhodes - bei AEW sein Debüt auf großer TV-Bühne gegeben.

Er entwickelte sich zu einem der vielversprechendsten Shootingstars bei AEW, bestritt Fehden gegen Topstars wie Chris Jericho, CM Punk, Sting und Bryan Danielson, bestach vor allem durch seine Ausstrahlung und seine kreativen und rhetorisch scharfen Promo-Ansprachen - beispielhaft der Mikrofon-Battle mit MJF, bei dem er auch dem sonst besten Redner von AEW, vielleicht der ganzen Branche, die Show stahl.

Starks regierte bis Anfang 2024 bei AEW zusammen mit Big Bill als Tag-Team-Champion, wurde seit dem vergangenen Frühjahr aber nicht mehr eingesetzt.

Ungelöstes Rätsel um Starks' Zwangspause

Die Gründe für den unfreiwilligen Abzug von der TV-Bühne verriet AEW-Boss Tony Khan der Öffentlichkeit und wohl auch Starks selbst nie. Es ist unklar, ob es einen stillen Bruch mit dem Shootingstar gab, der sich mit einem selbstbewussten Auftreten wohl nicht nur Freunde gemacht hat - oder ob Khan schon frühzeitig mit dem Wechsel zu WWE gerechnet hatte und Starks deswegen nicht mehr prominent präsentieren wollte.

Laut Fightful hat Khan im vergangenen Jahr eine einseitige Option in Starks' Vertrag gezogen und diesen bis ins Jahr 2025 verlängert. Nun hat er Starks' - wie auch Kollege Miro (Rusev) - plötzlich die Entlassung gewährt, zum selben Zeitpunkt, an dem auch der Vertrag von Malakai Black geendet war.

Es sieht so aus, als ob Khan selbst den Zeitpunkt bestimmen wollte, an dem die wechselwilligen Stars für WWE verfügbar werden. Er vermied, dass sie vor der Fixierung des neuen TV-Deals für AEW im vergangenen Jahr weiterzogen und dass sie ein Überraschungsdebüt beim Royal Rumble feiern konnten - und platzierte ihre „Free Agency“ in die Zeit vor dem WWE-Jahreshöhepunkt WrestleMania, wo der Hype um den Marktführer ohnehin am größten ist.