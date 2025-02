Umjubelte Comebacks beim WWE Royal Rumble

Flair siegt - Perez und Grace überraschen

Flair - die wegen eines Kreuzbandrisses das ganze Jahr 2024 über außer Gefecht war - trat in ihrem fünften Women’s Rumble Match als Nummer 27 an und dominierte das Teilnehmerfeld mit vier Eliminierungen auf ihrem Weg zum Sieg.

In den finalen Momenten des Matches setzte sie sich gegen Nia Jax und Roxanne Perez durch. Die Präsentation des ehemaligen NXT-Damenchampion Perez war ein weiterer unerwarteter Meilenstein: Die 23-Jährige enterte das Match an Position Nummer 3 und verblieb 67 Minuten im Ring, so lang wie noch keine Frau in der Rumble-Historie. Ein bemerkenswerter Auftritt, vor allem in Anbetracht dessen, dass Perez noch nicht im Hauptkader ist - und ein Fingerzeig, dass WWE mit dem Top-Talent noch viel vorhat.