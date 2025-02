WrestleMania ruft: Nächste Überraschung um WWE-Shootingstar

Nach ihrer Rekord-Performance beim Royal Rumble der Frauen ist Supertalent Roxanne Perez weiter im Rennen um ein Match gegen World Women’s Champion Rhea Ripley bei der Megashow WrestleMania: Bei der aktiellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW besiegte Perez Raquel Rodriguez und sich damit einen Platz in der großen Käfigschlacht bei No Escape (Elimination Chamber) am 1. März in Toronto.