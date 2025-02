WWE: Das erste Match für die Megashow WrestleMania ist offiziell!

Am 1. März ist Cena Teil des No Escape Matches der Männer - zusammen mit CM Punk, Drew McIntyre und Logan Paul, der sich im Hauptkampf von RAW mit einem Sieg über Rey Mysterio qualifizierte. Ikone Mysterio wurde nach der Show Opfer einer Attacke der zu Bösewichtern mutierten Kofi Kingston und Xavier Woods alias The New Day.