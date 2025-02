WWE: Realer Stunk hinter den Royal-Rumble-Kulissen

Drew McIntyre soll beim Royal Rumble laut und wüst über einen Kollegen geschimpft haben, der sich aus seiner Sicht in den Vordergrund gedrängt hat.

Wie zuerst der Pro Wrestling Insider meldete, habe der Schotte wütend geflucht, dass der ungenannte Wrestler in dem 30-Mann-Match allzu konzentriert darauf gewesen sei, „sich selbst over zu bringen“ und dabei die Storys, die andere in dem Kampf hätten erzählen wollen, gestört hätte. Andere Insider-Medien bestätigten den Wutausbruch - und dass auch andere Wrestler verärgert über die besagte Person seien.