WWE Royal Rumble 2025 heute Nacht LIVE im TV und Stream: Letztes Hurra einer Ikone?

Zum achten Mal treten nicht nur wie früher 30 männliche, sondern auch 30 weibliche Stars in den beiden Rumble-Matches an, um sich die begehrten Titelchancen bei WrestleMania zu sichern.

WWE: So können Sie den Royal Rumble heute Nacht live im TV, Stream & Ticker verfolgen:

Viele Fans und Beobachter glauben, dass der 47-Jährige seinen dritten Rumble-Sieg erringen wird und ein Match gegen WWE-Champion Cody Rhodes bei WrestleMania im April zu bestreiten. Cena würde dann um seinen 17. großen Titel bei WWE kämpfen und darum, Ric Flair als alleinigen World-Title-Rekordhalter abzulösen. Es wäre das „Dream Match“, mit dem sich das Mega-Event wohl am effektivsten vermarkten lassen würde - speziell, wenn sich die Andeutungen bewahrheiten, dass Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson diesmal nicht bei Mania in den Ring steigt.

Neben den Rumble-Matches stehen zwei Titelduelle an: Motor City Machine Guns fordern #DIY in einem Two-out-of-Three Falls Match heraus, Cody Rhodes setzt seinen WWE-Titel in einem Leitermatch gegen den früheren Freund und jetzigen Erzrivalen Kevin Owens heraus.

WWE Royal Rumble 2025 - die bestätigten Teilnehmer:

WWE Title Ladder Match: Cody Rhodes (c) vs. Kevin Owens

WWE Tag Team Title Best 2 out of 3 Falls Match: DIY (c) vs. The Motor City Machine Guns