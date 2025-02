WWE: Superstar The Rock kehrt völlig überraschend in die WWE zurück

SPORT1 21.02.2025 • 06:41 Uhr The Rock kehrt völlig überraschend zurück zu WWE SmackDown. Der Hollywood-Superstar könnte bei Wrestlemania dabei sein.

Das löst ein Beben in der Wrestling-Welt aus: Auf dem Weg zu WrestleMania 41 und dem nahenden WWE-Großevent Elimination Chamber gibt ein Hollywood-Superstar sein völlig überraschendes Comeback bekannt. The Rock wird schon morgen Abend bei „SmackDown“ zurückkehren. „Kühn und disruptiv, unvorhersehbar und gefährlich“, schrieb The Rock auf seinen X- und Instagram-Kanälen. „Der Endgegner kehrt zurück.“ Hinter The Rock steckt Hollywood-Superstar Dwayne Johnson, der einer der bekanntesten Schauspieler weltweit ist.

Eine Pressemitteilung von WWE bestätigte die Neuigkeit kurz darauf. WWE Chief Content Officer Paul "Triple H" Levesque sagte: "Schnallt euch an. Wenn der Endgegner zu dieser Jahreszeit auftaucht, weiß das Publikum, dass absolut alles möglich ist. Alles könnte sich in einem Augenblick ändern."

Vergangene Auftritte und neue Herausforderungen

The Rock war zuletzt am 7. Januar bei der „NXT“ New Year‘s Evil TV-Spezialausgabe zu sehen. Dort traf er hinter den Kulissen auf seine Tochter und „NXT“-General Managerin Ava. Er sprach über seine lange Geschichte mit Cody Rhodes und seine Begeisterung, vor dem Live-Publikum aufzutreten.

The Rock ist nicht nur auf der Leinwand eine Legende sondern auch beim Wrestling. Seine Karriere nahm zunächst im Ring Fahrt auf. Ende der 1990er-Jahre und Anfang der 2000er Jahre hatte er in der WWE seine beste Zeit. In Duellen mit seinem Erzfeind Stone Cold Steve Austin fesselte er die Zuschauer.

