Dieser Showdown der WWE-Giganten hatte es in sich

John Cena hat seinen ersten WWE -Auftritt seit seinem sensationellen „Heel Turn“ zum Bösewicht absolviert - und er hatte es in sich.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW am Montagabend im belgischen Brüssel wandte sich der WWE-Rekordchampion mit einer giftigen Ansprache an die Fans. Es folgte ein explosives und inhaltlich spannendes Wortgefecht mit dem Gegner bei Cenas letztem WrestleMania-Auftritt: dem amtierenden WWE-Champion Cody Rhodes, gegen den sich Cena zu Beginn des Monats bei No Escape (Elimination Chamber) gewandt hatte.