IYO SKY besiegt Ripley: Neuer WWE Womens Champion

Am vergangenen Wochenende haben die Comebacks von Randy Orton und Jade Cargill sowie der sensationelle „Heel Turn“ von John Cena bei WWE die Karten neu gemischt - in der Nacht zum Dienstag folgte die nächste überraschende Weichenstellung.

Vor den Augen Belairs wendete Sky am Ende den Hauptkampf der Show zu ihren Gunsten, indem sie eine Variation von Ripleys Finisher Riptide mit einem Hurricanrana konterte und dann mit ihrer eigenen Spezialaktion Over the Moonsault den Sack zumachte.