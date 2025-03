Nächstes Titel-Beben bei WWE in Barcelona

Die Street Profits holen sich bei SmackDown in Barcelona die Tag-Team-Titel - zum dritten Mal in zwei Wochen endet eine große TV-Show mit einem Gürtelwechsel.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show - vorab aufgezeichnet im spanischen Barcelona - errangen Angelo Dawkins und Montez Ford die WWE Tag Team Titles von DIY (Johnny Gargano und Tommaso Ciampa). Es war das dritte Mal in zwei Wochen, dass eine WWE-Hauptsendung mit einem Gürtelwechsel endet, nach den Titelgewinnen von Iyo Sky (Women’s World Title) und LA Knight (US Title).

Das Match endete, als Gargano seinen eigenen Partner Ciampa mit einem Superkick traf, während Dawkins den Meet In The Middle auswich. Dawkins konterte mit einem Spinebuster gegen Gargano, woraufhin Ford mit einem Frog Splash den Sieg für die Street Profits sicherte.

Die Europatour der WWE-Shows vor dem Mega-Event WrestleMania Mitte April geht am kommenden Montag in Brüssel weiter: Für die RAW-Ausgabe in der belgischen Hauptstadt ist die erste Begegnung von WWE-Champion Cody Rhodes und Mania-Herausforderer John Cena seit dessen „Heel Turn“ bei No Escape (Elimination Chamber) vor zwei Wochen angekündigt.