Pikante Enthüllung aus der WWE-Kabine

Eine Woche, nachdem Cargill bei der Show No Escape (Elimination Chamber) ein groß inszeniertes Comeback gefeiert hat, sorgt eine pikante Enthüllung um die frühere Basketballerin für Getuschel. Die 32-Jährige hätte sich demnach kurz vor ihrer Verletzungspause fast in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einer Kollegin verstrickt.

Shayna Baszler und Jade Cargill kurz vor realer Prügelei

Cargill postete vielsagenden Clip

„Es gibt Wölfinnen in Gestalt von Frauen um mich herum“, sagt Cargill darin: „Ich sehe, wie sie mir in die Augen schauen. Ich bin nicht wie sie, und sie sind nicht wie ich. Ich habe jeden Sturm überstanden, der mich brechen sollte. Ihr könnt nicht anders, als über mich zu reden. Ich sah den Blick in euren Augen, als ich den Raum betrat, und ihr plantet, wie ihr mich zu Fall bringen könnt [...]. Meine Anwesenheit lässt euch an euch selbst zweifeln.“