WWE-Sensation! John Cena tut nach 21 Jahren das Undenkbare

Martin Hoffmann 02.03.2025 • 08:03 Uhr John Cena verdient sich sein WrestleMania-Match gegen Cody Rhodes - und schockiert danach mit einem „Heel Turn“ und ein Bündnis mit dem alten Rivalen Dwayne „The Rock“ Johnson.

21 Jahre lang schien es undenkbar - nun ist es doch passiert, ausgerechnet auf den letzten Metern seiner Karriere: WWE-Ikone John Cena ist wieder ein Bösewicht!

Der Rekord-Champion des Wrestling-Marktführers stand in der Nacht zum Sonntag im Zentrum einer Schock-Inszenierung, die vor der Megashow WrestleMania 41 die Karten nochmal völlig neu mischt: Cena gewann bei der Show No Escape (Elimination Chamber) in Toronto das titelgebende Sechs-Mann-Käfigmatch und verdiente sich damit ein Titelmatch gegen WWE-Champion Cody Rhodes - wobei es allerdings nicht blieb.

Es folgte ein Moment von ähnlicher Tragweite wie einst der „Heel Turn“ von Hulk Hogan vom Publikumsliebling zum Superbösewicht anno 1996.

Cody Rhodes lehnt The Rocks Angebot ab

Im Anschluss an den Kampf - Cena besiegte Drew McIntyre, Seth Rollins, Damian Priest, Logan Paul und seinen alten Rivalen CM Punk - erschien Rhodes, um Cena zu gratulieren. Daraufhin spitzte sich die Story zwischen Rhodes und Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson zu. Der kam hinzu - begleitet von Rapstar Travis Scott - und forderte von Rhodes eine ultimative Antwort auf sein unmoralisches Angebot, sich ihm zu unterwerfen und „sein Champion“ zu werden.

Der „American Nightmare“ verneinte den Wunsch Johnsons nach „seiner Seele“ (O-Ton The Rock), den Johnson mit einer provokativen Ansprache erneuerte. Unter anderem warnte Johnson Rhodes, dass „der Traum (the dream) erneut sterben wird“, sollte er sich ihm verweigern - eine bitterböse Anspielung auf den Tod von Codys Vater Dusty Rhodes, Spitzname: „The American Dream“.

Rhodes gab eine klare Antwort: Er entgegnete, dass er seine Seele bereits vor langer Zeit dem Ring und den Fans gegeben habe und forderte The Rock auf, „sich zu verp***en.“ Cena und Rhodes umarmten sich im Ring - doch dann folgte der Schockmoment.

Cena verpasste Rhodes einen Tritt unter die Gürtellinie, griff nach einer Rolex-Uhr, die auf die Matte gefallen war, und begann, Rhodes damit brutal zu attackieren. Er schlug dann auch mit dem Titelgürtel auf Rhodes ein, bis dieser blutete, und würgte ihn mit seiner Krawatte.

Auch The Rock mischte mit und griff Rhodes mit einem Gewichtsgürtel an, eigentlich dessen eigenes Markenzeichen.Cena und Rock ließen Rhodes blutend im Ring zurück und zogen gemeinsam mit Rapstar Scott ab. 21 Jahre war es undenkbar

Mit dem Ende von No Escape ist die Rivalität zwischen Rhodes und Rock wieder in vollem Gange: Schon im vergangenen Jahr hatte Rock - seit Anfang 2024 Anteilseigner bei WWE-Mutterfirma TKO - eine zentrale Rolle bei WrestleMania gespielt, als er alle Hebel in Bewegung setzte, um Rhodes' Titelgewinn gegen Roman Reigns zu verhindern.

Nachdem die beiden das Kriegsbeil bei Rocks Rückkehr Anfang 2025 scheinbar begraben hatten, ist der Hass nun wieder voll ausgebrochen - mit einer spektakulären neuen Wendung.

Cena gehörte im vergangenen Jahr noch zu den Stars und Legenden, die Rhodes im Kampf gegen Reigns und Rock halfen (wie auch Seth Rollins und der Undertaker). Nun wechselte Cena - der für dieses Jahr seinen Rücktritt angekündigt hat - die Seiten und lädt damit sein letztes großes Mania-Match noch mehr auf.

Rekord-Titelgewinn in Las Vegas?

21 Jahre lang war es Cenas Markenkern, sich selbst treu geblieben zu sein und immer das „Babyface“, der Gute, geblieben zu sein - auch in Zeiten, in denen er dafür ausgebuht wurde und viele Fans sich einen neuen Charakterdreh gewünscht hätten.

Nun bedeutet Cenas Attacke auf Rhodes eine echte Zeitenwende - bei der auch die Geschichte zwischen Cena und Rock mitschwingt: 2012 und 2013 hatten die beiden selbst eine Rivalität, die auch darum kreiste, dass Rock nach Hollywood gegangen war, während Cena seine Loyalität zu WWE betont hatte.

Bekanntermaßen hat Cena einige Jahre später seinen Lebensmittelpunkt selbst in die Filmfabrik verlagert. Nun dürfte das Motiv wieder eine Rolle spielen.

Der 39 Jahre alte Rhodes und der inzwischen 47-jährige Cena kämpfen am 20. April im NFL-Stadion von Las Vegas gegeneinander. Cena würde mit einem Sieg zum alleinigen Rekordhalter aller bedeutender World Titles im Wrestling aufsteigen und die Ikone Ric Flair ablösen.

Randy Orton und Jade Cargill zurück

Auch abseits der großen Schock-Wendung um John Cena verlief No Escape ereignisreich: Randy Orton und Jade Cargill kehrten rechtzeitig vor WrestleMania zurück und dürften dort in große Matches involviert sein.

Orton ging nach dem Unsanctioned Match zwischen Sami Zayn und Kevin Owens auf Owens los, der Orton vor einigen Monaten mit einer Attacke verletzt hatte - ein Mania-Match der beiden deutet sich an.

Cargill wiederum tauchte vor dem No Escape Match der Frauen auf und nahm Naomi ins Visier - die damit offensichtlich als die mysteriöse Person identifiziert wurde, die Cargill auf einem Parkplatz angegriffen und auf ein Auto geworfen hatte.

Bianca Belair - Partnerin von Cargill und zuletzt auch Naomi - gewann am Ende das No Escape Match und trifft damit bei WrestleMania auf World Women’s Champion Rhea Ripley.