WWE-Topstar feiert Comeback - und bahnt großem WrestleMania-Match den Weg

Die „Road to WrestleMania“ bei WWE nimmt weiter Fahrt auf!

Topstar Roman Reigns hat am Montagabend nach rund sechswöchiger Abwesenheit seine Rückkehr gefeiert und einem weiteren großen Match bei der Megashow in Las Vegas den Weg bereitet.

WWE RAW: Reigns nimmt sich Rollins und Punk vor

Reigns schaltete sich am Ende der TV-Show Monday Night RAW in das Käfigmatch zwischen Seth Rollins und CM Punk ein - der beiden Widersacher, mit denen er beim Royal Rumble in eine wilde Dreier-Konfrontation geraten war.