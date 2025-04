Alter Bekannter bei WWE gesichtet - Comeback naht

Die nächste prominente Verpflichtung des Wrestling-Marktführers WWE nimmt offensichtlich Formen an.

Wie der gewöhnlich gut informierte Reporter Mike Johnson vom Pro Wrestling Insider berichtet, wurde Miro alias Rusev am Mittwoch im WWE-Hauptquartier in Stamford gesichtet. Anscheinend hat der Bulgare nach seiner Entlassung bei AEW wieder bei WWE unterschrieben - so wie der mit ihm freigestellte Ricky Saints (Starks), Rey Fenix und wohl auch Aleister / Malakai Black.