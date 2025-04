Fans ahnten richtig: Großes Comeback bei WWE

Es war ein offenes Geheimnis, dass es so kommen würde, in welchem Rahmen, ahnten Fans richtig voraus - nun ist es passiert: Aleister Black ist zurück bei WWE !

Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown tauchte der düstere Kampfsport-Spezialist aus den Niederlanden wieder auf und setzte sogleich eine erste Duftmarke: Mit einem Kick streckte er den ehemaligen WWE-Champion The Miz nieder, der sich zuvor in einem Segment beklagt hatte, keinen Platz auf der WrestleMania-Card gefunden zu haben. Kommende Woche werden die beiden gegeneinander antreten.

WWE SmackDown: Aleister Black ist zurück

Als Malakai Black tauchte Black wenige Monate später bei Konkurrent AEW auf und bestritt eine größere Fehde mit dem späteren WWE-Champion Cody Rhodes. Danach führte er die Gruppierung The House of Black mir seinem WWE-Weggefährten Buddy Matthews (Murphy, Ehemann von Rhea Ripley), Brody King und Julia Hart an.

Blacks Comeback wurde schon in den vergangenen Wochen durch düstere Videosegmente eingeleitet, die die meisten Fans korrekt mit Black in Verbindung gesetzt hatten. Black ist nach Ricky Saints (Starks), Rey Fenix und dem am Montag bei RAW zurückgekehrten Rusev (Miro) in diesem Jahr der vierte ehemalige AEW-Star, der bei WWE landet.