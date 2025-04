Heimliche Scheidung: WWE-Queen bricht ihr Schweigen

SPORT1 04.04.2025 • 08:07 Uhr Charlotte Flair hat im vergangenen Jahr während ihrer Verletzungspause die Scheidung von WWE-Kollege Andrade eingereicht. Nun hat sie erstmals darüber gesprochen.

WWE-Rekordamenchampion Charlotte Flair erlebte ein turbulentes Jahr 2024: Nach einer schweren Knieverletzung im Dezember 2023 konnte sie kein Match bestreiten.

In dieselbe Zeit fiel eine persönliche Krise: Wie das Boulevard-Portal TMZ nach ihrem Comeback zu Beginn des Jahres enthüllt hatte, hatte die Tochter der Ikone Ric Flair schon im Sommer die Scheidung von WWE-Kollege Andrade eingereicht. Nun hat die 38-Jährige nach langem Schweigen erstmals selbst über den Schritt gesprochen, den beide vor der Öffentlichkeit zunächst verheimlicht hatten.

Charlotte Flair spricht über Scheidung

In einem Interview mit Talkmasterin Sherri Shepherd sprach Flair offen über ihre Gefühlslage. „Ich fühlte mich, als würde ich in meinem Job versagen und in meinem Privatleben“, gestand Charlotte: „Die Peinlichkeit, erneut geschieden zu sein und mit meinem Vater verglichen zu werden, war schwer zu ertragen.“

Papa Ric Flair hat fünf gescheiterte Ehen hinter sich, für Charlotte (bürgerlich: Ashley Fliehr) ist es die dritte - und die Angst vor der öffentlichen Reaktion darauf wog schwer auf ihren Schultern, auch durch die Kombination mit der Verletzung.

„Als ich die Entscheidung traf, die Scheidung einzureichen, dachte ich nur daran, dass niemand davon erfahren sollte. ‚Oh mein Gott, ich habe wieder versagt'“ , sagte Flair und ergänzte: „Und dann mein Knie. Als Frau. Da denkt wahrscheinlich jeder, mehr als bei Männern: ‚Sie wird ein Jahr älter zurückkommen. Sie wird schlechter zurückkommen.“

„Mein größtes Comeback bisher“

Ihre Rückkehr beim Royal Rumble sei dann eine persönliche Befreiung gewesen: „Für mich ist es eine Erlösungsgeschichte, weil alles, was ich gefürchtet oder wovor ich mich geschämt habe, öffentlich war bzw. werden würde. Jeder hat eine Meinung, auch wenn sie die Fakten nicht kennen.“

Inzwischen hat Flair das Gefühl, gestärkt aus ihrem schweren Jahr hervorgegangen zu sein: „Ich habe meinen Wert gefunden. Es ist okay, nicht okay zu sein. Das habe ich gelernt. Es ist okay, einen Moment zu nehmen, durchzuatmen und neu anzufangen.“ Ihre Rückkehr sei für sie als Mensch „mein größtes Comeback bisher“.