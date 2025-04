Nach realem Eklat im Live-TV: WWE-Queen legt provokant nach

Tiffany Stratton und Charlotte Flair lieferten sich bei WWE SmackDown einen Streit, der real eskaliert sein soll. Flair deutet nun eine Entschuldigung an - die sich als etwas anderes entpuppt.

Tiffany Stratton und Charlotte Flair lieferten sich bei WWE SmackDown einen Streit, der real eskaliert sein soll. Flair deutet nun eine Entschuldigung an - die sich als etwas anderes entpuppt.

In einem Statement bei X deutete die Tochter der Legende Ric Flair zunächst eine Entschuldigung an - die sich dann jedoch als etwas anderes entpuppte.

Charlotte Flair: „Ich entschuldige mich aufrichtig“

„Nachdem ich auf Live-Fernsehen mit meinem persönlichen Trauma konfrontiert wurde, sagte mein Charakter etwas, das nicht der Wahrheit entsprach, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um das zu klären“, schrieb Flair am Donnerstag bei X: „Ich hätte die Fans in Chicago niemals als ‚smart‘ bezeichnen sollen. Ich entschuldige mich aufrichtig.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown war ein Rededuell zwischen Flair und Stratton vor ihrem Titelkampf bei WrestleMania 41 am übernächsten Wochenende laut übereinstimmenden Medienberichten real eskaliert. Beide Stars wichen vom verabredeten Drehbuch ab und platzierten persönliche Tiefschläge gegen die jeweils andere.

Stratton brachte - laut Insidern als Revanchefoul nach vorherigen Kommentaren Flairs - unter anderem deren drei Scheidungen und die ihres Vaters Ric ins Spiel. Flair konterte mit einer drohenden Bewegung in Richtung Stratton und der Aussage, dass ihr deutscher Freund Ludwig Kaiser „in meinen DMs ist“.

Auch Kaiser hatte danach bei X eine höhnische Attacke auf Flair platziert - während WWE die heiklen Passagen aus den Videozusammenfassungen bei YouTube und Co. herausschnitt. Auch Charlottes legendärer Vater Ric äußerte in einem Podcast-Auftritt seinen Unmut, in dem Segment seien „sensible“ persönliche Grenzen überschritten worden.