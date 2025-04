Plötzlicher Abgang bei Traditionsliga - jetzt Wechsel zu WWE?

Die Liga habe sich mit Cobb „auf dessen Wunsch“ auf eine Trennung verständigt, teilte die Liga in einem Statement mit. Die IWGP World Tag Team Titles, die Cobb erst vor neun Tagen mit Callum Newman gewonnen hatte, seien vakant. Cobb werde am 19. April in Tokio sein letztes NJPW-Match gegen die lebende Legende Hiroshi Tanahashi bestreiten, kündigte die Promotion an. Sie entschuldigte sich zudem „mit tiefem Bedauern“ bei ihren Fans „für die plötzliche Natur dieser Nachricht”.