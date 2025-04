"Und bei Gott, John Cena: Es ist 2025 - und du kannst immer noch nicht wrestlen!"

Martin Hoffmann 19.04.2025 • 07:07 Uhr Cody Rhodes und John Cena liefern sich bei WWE SmackDown einen letzten verbalen Schlagabtausch vor ihrem Match bei WrestleMania 41 am Sonntag.

Schon heute Nacht beginnt die zweitägige WWE-Megashow WrestleMania 41 - und die Bühne für das größte Match des Jahres ist in explosiver Manier bereitet.

WWE-Champion Cody Rhodes und Rekordtitelträger John Cena lieferten sich bei WWE SmackDown ein letztes Rededuell vor ihrem Titelduell in der Nacht zum Montag. Und Superstar Cena bekam dabei vor seinem letzten WrestleMania-Match - bei dem er mit seinem 17. Titelgewinn zum alleinigen Rekordträger aller großen World Titles im Wrestling vor Ric Flair aufsteigen könnte - eine deftige verbale Packung.

WWE SmackDown: Rhodes und Cena im Verbalduell

Cena eröffnete das Segment am Ende der Show - und stellte als Gewissheit dar, dass Rhodes am Sonntag an sich selbst scheitern werde.

„Ich habe nichts mehr zu verlieren“, sagte Cena - und verdeutlichte, dass seine Ankündigung, in diesem Jahr zurückzutreten, endgültig sei: Er habe - anders als andere Stars, die doch zurückgekommen seien - Liebe und Freude in seinem Leben habe und brauche die Fans nicht mehr. Er erinnerte Rhodes auch daran, wie er ihm nach dessen Titelgewinn bei der vorigen WrestleMania erklärt habe, dass der Titel jeden Tag schwerer werde - am Sonntag werde er zu schwer.

Cena hob auch in auffälliger Weise hervor, dass Rhodes zu sehr darauf bedacht sei, was die Fans denken, er degradiere sich damit zu ihrem Laufburschen („errand boy”) und werde deshalb verlieren: „Am Sonntag musst du wählen: Machst du das, was sie für richtig halten, oder gewinnst du?“

Cody Rhodes kontert giftig

Rhodes' Konter fiel kräftig und giftig aus: In einem zweiminütigen Monolog hielt er Cena vor, nicht zu realisieren, dass die Zeit an ihm vorübergelaufen sei.

Er kenne die Menschen bei WWE nicht mehr und realisiere nicht, wie weit weg er mittlerweile vom Geschehen sei. Er lasse sich nicht erzählen, dass er der Laufbursche der WWE-Fans sei, von jemandem, der sich nackt auf die Oscar-Bühne stelle und damit klarmache, für welche Leute er nun der Laufbursche sei.

In einer finalen Tirade wies Rhodes Cenas Vorhaltung zurück, dass er wenig beeindruckend („underwhelming“) sei und nannte Cena im Gegenzug überbewertet („overrated“): Er sei nicht mehr so kräftig wie früher, sein alterndes Gesicht dabei sei zu „schmelzen”, er sei blasser sei als Sting bei Starrcade 1997 - und übrigens: „Bei Gott, John Cena, es ist 2025 und du kannst immer noch nicht wrestlen.“

Cena gab zurück, dass Rhodes vergesse, dass er am Sonntag nicht wrestlen, sondern etwas anderes tun müsse - und verpasste Rhodes einen Hieb aus dem Nichts. Rhodes konterte jedoch Cenas Ansatz zu dessen Finisher FU mit seiner eigenen Spezialaktion Cross-Rhodes. Es ist das zweite Mal, dass Rhodes Cena im Vorfeld mit der Aktion niedergestreckt hat, während Cena Rhodes seit seinem „Heel Turn“ in Februar nicht mehr körperlich zu Boden gebracht hat.

Randy Orton mit offener Herausforderung

SmackDown war auch ansonsten vom letzten Hype für die großen WrestleMania-Matches geprägt: Auch der Hauptkampf der ersten Nacht zwischen Roman Reigns, CM Punk und Seth Rollins wurde nochmal angeheizt durch einen Monolog von Rollins - bei dem dieser sich provokant hinsetzte wie Punk einst bei seiner legendären „Pipe Bomb“.

Eine neue Ankündigung gab es auch in Bezug auf Randy Orton und sein geplatztes Match gegen den verletzten Kevin Owens: Orton verdeutlichte in einer Promo-Ansprache, dass er sich nicht von der Mania-Card streichen lasse - und sprach eine offene Herausforderung für die Show im NFL-Stadion aus.

Hayes gewinnt André the Giant Battle Royal

Im größten Match bei SmackDown gewann - etwas überraschend - Carmelo Hayes die André the Giant Memorial Battle Royal zu Ehren des ersten WWE Hall of Famers. Hayes bekam danach Applaus vom früheren WWE-Champion The Miz, der dem ehemaligen NXT-Champ in den vergangenen Wochen angeboten hatte, ein Tag Team mit ihm zu bilden.

Ohne klares Ergebnis blieb derweil ein Tag-Team-Titelmatch zwischen den Champions The Street Profits und den Motor City Machine Guns: Die Ex-Champions #DIY (Johnny Gargano und Tommaso Ciampa) griffen ein und stahlen die Gürtel.

General Manager Nick Aldis verkündete darauf in einem Backstage-Segment, dass es kommende Woche ein TLC-Match zwischen allen drei Teams geben wird - eine Reminiszenz an die legendären Duelle zwischen den Hardy Boyz, Edge & Christian und den Dudley Boyz, bei denen Tische, Leitern und Stühle (Tables, Ladders & Chairs - TLC) zum Einsatz kommen dürfen.

Der WWE-Abend wird tief in der Nacht (7 Uhr deutscher Zeit) noch von der diesjährigen Hall-of-Fame-Zeremonie abgeschlossen. Eingeführt werden der heutige WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque, Lex Luger, Michelle McCool, die Natural Disasters („Typhoon“ Fred Ottman und der verstorbene „Earthquake“ John Tenta) sowie als „Immortal Moment“ das wegweisende Match zwischen Bret Hart und Steve Austin bei WrestleMania 1997.

WrestleMania 41: Die Match-Card:

Samstag, 19. April 2025:

Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins

World Heavyweight Title Match: Gunther (c) vs. Jey Uso

Gunther (c) vs. Jey Uso WWE Women’s Title Match: Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair

Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair WWE United States Title Match: LA Knight (c) vs. Jacob Fatu

LA Knight (c) vs. Jacob Fatu World Tag Team Title Match: The War Raiders (Erik & Ivar) (c) vs. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)

The War Raiders (Erik & Ivar) (c) vs. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) Naomi vs. Jade Cargill

Rey Mysterio vs. El Grande Americano

Sonntag, 20. April 2025:

WWE Title Match: Cody Rhodes (c) vs. John Cena

Cody Rhodes (c) vs. John Cena Women’s World Title Match: Iyo Sky (c) vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley in a triple threat

Iyo Sky (c) vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley in a triple threat WWE Intercontinental Title Match: Bron Breakker (c) vs. Penta vs. Finn Balor vs. Dominik Mysterio

Bron Breakker (c) vs. Penta vs. Finn Balor vs. Dominik Mysterio WWE Women’s Tag Team Title Match: Liv Morgan & Raquel Rodriguez (c) vs. Bayley & Lyra Valkyria

Liv Morgan & Raquel Rodriguez (c) vs. Bayley & Lyra Valkyria Sin City Street Fight: Drew McIntyre vs. Damian Priest

Drew McIntyre vs. Damian Priest AJ Styles vs. Logan Paul

WrestleMania 41: Uhrzeit, TV, Livestream:

TV: -

Stream: WWE Network