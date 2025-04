WrestleMania 41: McIntyre vs Priest im Sin City Street Fight

Rund um die aktuelle SmackDown-Ausgabe verkündet WWE diverse neue Matches und Details für die Megashow in Las Vegas.

Die letzte Woche der „Road to WrestleMania“ ist eingeläutet - und das größte WWE-Wochenende des Jahres nimmt weiter Formen an.

- WrestleMania 41: Neue Matches

Schon am Donnerstag bestätigte WWE das lang angedeutete Duell zwischen den früheren World Champions Drew McIntyre und Damian Priest - der McIntyre bei der letzten WrestleMania mit seinem Money-in-the-Bank-Cash-In düpiert hatte,

Die Fehde der beiden wurde bei SmackDown angeheizt mit einer Überraschungsattacke McIntyres, der Priest heftig verprügelte - und Priests Halskette als „Jagdtrophäe“ an sich nahm. Im Zuge dessen wurde auch eine Matchklausel hinzugefügt: Priest vs. McIntyre wird ein „Sin City Street Fight“ ohne Regeln.

Vor SmackDown ebenfalls offiziell gemacht wurde ein World-Tag-Team-Title-Match zwischen den War Raiders und den Herausforderern The New Day, auch die Tag-Team-Titel der Frauen stehen auf dem Spiel: Liv Morgan und Raquel Rodriguez werden von dem neuen Duo Bayley und Lyra Valkyria gefordert, die bei SmackDown ein Gauntlet Match gewannen.

Wie der Wrestling Observer berichtet, ist auch ein WWE-Tag-Team-Titelmatch zwischen den Street Profits und den Motor City Machine Guns geplant - wobei unklar ist, ob es bei der eigentlichen Show oder beim letzten SmackDown am kommenden Freitag steigt. Angekündigt ist für dieses inzwischen die jährliche Andre the Giant Memorial Battle Royal zu Ehren des legendären Hünen.

- Match-Card: Welche Kämpfe wann steigen

- Hall of Fame: Wer noch mitmischt

Als zusätzliche Promo für die Hall-of-Fame-Zeremonie hat WWE angekündigt, wer die Laudatios für die neuen Mitglieder halten wird: „Triple H“ Paul Levesque wird von seinem alten Freund Shawn Michaels eingeführt, Michelle McCool von ihrem Ehemann The Undertaker, Lex Luger von WCW-Weggefährte Diamond Dallas Page.

Luger wäre am liebsten von Sting eingeführt worden, der aber auch nach seinem Karriere-Ende an Konkurrent AEW gebunden ist und deshalb nicht zur Verfügung steht. Dasselbe gilt, wie diese Woche bekannt geworden ist, für Ric Flair, der - obwohl er nicht mehr von AEW eingesetzt wird - noch einen gültigen Vertrag mit der Promotion von Tony Khan hat und deswegen nach eigenen Angaben auch nicht am WrestleMania-Wochenende beteiligt sein kann.