WWE-Drama: Lange Pause - WrestleMania-Match geplatzt!

Wrestling-Fans, die am Freitagabend das Nachrichtengeschehen aufmerksam verfolgt haben, sind mit einem mulmigen Gefühl eingeschlafen - und am Samstagmorgen mit einer bitteren Gewissheit aufgewacht.

Der ehemalige WWE-Champion Kevin Owens fällt wegen einer schweren Verletzung lange aus, sein Match gegen Randy Orton bei WrestleMania 41 ist geplatzt. Dies bestätigte „K.O.“ in der Nacht zum Samstag mit einem emotionalen Auftritt bei der TV-Show Friday Night SmackDown in Chicago.

Kevin Owens: Drama sickerte am Freitag durch

Der bei SmackDown als General Manager auftretende Nick Aldis eröffnete das Segment in der Mitte der Show, sein Auftritt war direkt unheilschwanger: Er erinnerte die Zuschauer daran, warum man Wrestling nicht zu Hause nachmachen sollte, was nun folgen werde, habe damit zu tun.

Orton hat selbst schwere Verletzung hinter sich

WWE SmackDown: Viele neue Entwicklungen

SmackDown lief auch ansonsten ereignisreich: In einer eigentlich als zentrale Story des Abends gedachtem Segment enthüllte Chicagos Lokalmatador CM Punk, was der Gefallen ist, den Roman Reigns' Manager ihm dafür schuldet, dass er im vergangenen Herbst mit ihm gegen Solo Sikoas neue Bloodline gekämpft hat: Sein alter Mentor Heyman muss im Mania-Dreikampf gegen Reigns und Seth Rollins in seiner Ecke stehen, nicht in der von Reigns.