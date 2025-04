WWE holt wohl den nächsten aufstrebenden Star von Rivale AEW

Mariah May zu WWE? „Sie wissen, dass sie dorthin will“

Die 26 Jahre alte Britin May hatte im November 2023 ihr AEW-Debüt gefeiert, nachdem sie zuvor schon in der japanischen Liga Stardom für Furore gesorgt hatte. Bei AEW vergrößerte sich der Hype um May durch die vielgelobte Langzeitstory mit „Timeless“ Toni Storm. Inspiriert von dem Hollywood-Klassiker „All about Eve“ spielte May eine scheinbare Bewunderin Storms, die sich dann mit einer blutigen Attacke gegen sie wandte und ihren Platz einzunehmen versuchte. Im vergangenen Jahr nahm May beim AEW-Jahreshighlight All In im Londoner Wembley Stadion Storm zwischenzeitlich den Damenmtitel ab,