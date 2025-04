WWE-Ikone John Cena wird bei Gift-Duell an wundem Punkt erwischt

SPORT1 01.04.2025 • 08:03 Uhr John Cena und Cody Rhodes liefern sich bei WWE RAW einen hitzigen Schlagabtausch mit Anspielungen, die aufhorchen lassen. Am Ende trifft WWE-Champion Rhodes einen wunden Punkt der Legende.

Das größte WWE-Match des Jahres nimmt Fahrt auf - nach einem gitigen anspielungsreichen Schlagabtausch, der jede Menge Gesprächsstoff bot.

WWE-Champion Cody Rhodes und sein WrestleMania-Gegner John Cena - der mit einem 17. Titelgewinn zum alleinigen Rekordhalter der bedeutendsten Wrestling-Gürtel aufsteigen will - lieferten sich bei der TV-Show Monday Night RAW zum wiederholten Mal ein Verbalduell mit harten Bandagen. Diesmal eskalierte es auch zum ersten Mal seit Cenas spektakulärem und historischen „Heel Turn“ im Februar.

WWE RAW: Rhodes und Cena mit giftigem Promo-Duell

Cena und Rhodes eröffneten drei Wochen vor ihrem Duell bei WrestleMania 41 im NFL-Stadion von Las Vegas die RAW-Ausgabe in London - ein erklärter Lieblingsort Cenas, an dem dieser in seinem letzten Jahr im Ring nun wohl zum letzten Mal als Aktiver auftrat.

Rhodes eröffnete das Wortgefecht und ging in entwaffnender Art auf Fan-Diskussionen ein, dass er Cena am Mikrofon unterlegen sei und mit dessen bitterbösen Verbalattacken nicht mithalten könne. Rhodes lud Cena spielerisch ein, dass er das nun gerne beweisen können - sein Lispeln und das oft verspottete Tattoo an seinem Hals seien ja leichte Ziele.

Cena erwiderte, dass es über Rhodes Tattoo in der Tat einiges zu sagen gebe - aber nicht nur, weil es hässlich sei, sondern weil es Bände spreche, wie ich-bezogen und selbstbesoffen Rhodes von seinem Charakter als „American Nightmare“ sei, dass er sich selbst damit so verschandelt hätte.

„Ich begrabe nur Mittelmäßigkeit“

Cena schaltete einen Gang höher, indem er seinerseits Fan-Kritik an ihm aufgriff: die, dass er in den vergangenen Jahren seine Rivalen immer wieder so bösartig am Mikrofon angegangen sei, dass er sie „begraben“ hätte.

Was diese Fans nicht verstehen würden, führte Cena dann aus: Es gehe ihm nicht darum, all seine Gegner zu begraben, es gehe ihm darum, „Mittelmäßigkeit“ zu begraben" - und Rhodes sei mittelmäßig: Der Sohn der Legende Dusty Rhodes sei ein privilegiertes „nepo baby“, das ihm nacheifere, seine Ideen stehle, das wie er sein wolle, aber dafür zu glatt, zu einfallslos, zu gewöhnlich sei.

Cena wiederholte seine Drohung, nach WrestleMania mit dem Titel in den Ruhestand zu gehen (ähnlich wie Cenas alter Rivale CM Punk in der legendären Fehde mit ihm einst angedroht hatte, WWE mit dem Titel zu verlassen), Rhodes bleibe dann nur übrig, einen wertlosen Spielzeuggürtel zu tragen, den er hinterlassen werde.

Pikante Anspielungen auf McMahon und AEW

Rhodes ließ es nicht auf sich sitzen und stellte seinerseits Cenas Individualität infrage: Er sei selbst eine Reißbrettschöpfung, der Champ, den „die Firma“ damals hätte haben wollen, nicht die Fans hätten ihn groß gemacht, sondern „der Mann, über den wir jetzt nicht mehr reden“ - der aufgrund von schweren Skandalvorwürfen WWE-Gründer Vince McMahon. Cena spiele sich am Mikrofon groß auf, zeige dort gern Eier, mehr, als er tatsächlich in der Hose hätte.

Cena schlug zurück und hielt Rhodes vor, dass er sich bei WWE anders als Cena nicht gleich durchgesetzt hätte. Er hätte die Liga erst verlassen und anderswo Aufmerksamkeit erregen müssen. Was er geleistet hätte, sei größer: „Ich habe Milliardäre gemacht - du hast nur Milliardärskindern das Geld gestohlen“ - eine Anspielung auf Tony Khan, mit dem Rhodes 2018/19 die Konkurrenzliga AEW gründete.

Im Glauben, damit den härtesten Hieb gesetzt zu haben, wollte Cena den Ring verlassen - Rhodes aber hatte das letzte Wort und fand am Ende doch Cenas wunden Punkt: Er erinnerte ihn an einen Unterschied zwischen den beiden - dass die Fans ihm nie zugerufen hätten, nicht wrestlen zu können.

Rhodes hat das letzte Wort

Rhodes schaffte es mit diesem Satz, Cena zu reizen und ihn in eine Falle zu locken: Er konterte einen Schlagversuch Cenas aus und verpasste ihm seinen Finisher, den Cross-Rhodes - es war das erste Mal, dass Rhodes sich für Cenas brutale Attacke bei No Escape (Elimination Chamber) körperlich rächen konnte.

Zufrieden deutete Rhodes nach der Aktion an, wie ein Westernheld seinen Revolver auszupusten - es schien ein Gruß an seinen Mentor Arn Anderson, der Rhodes einst in einem berühmten Segment bei AEW ermahnte, dass er den Mut haben müsse, einen Räuber abzuknallen, wenn er überfallen werde.