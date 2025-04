WWE-Show endet mit neuem WrestleMania-Rätsel

Rollins findet, Paul Heyman schuldet nun ihm etwas

Rollins unterbrach ihn und stellte die Frage, auf wessen Seite Heyman wirklich stehe. Er sollte eigentlich weder auf Punks noch auf Reigns‘ Seite stehen, wenn er an die Geschichte zurückdenke: Rollins erinnerte an Reigns‘ lange Pause nach der Niederlage gegen Cody Rhodes - und wie er Heyman laut Story allein gelassen hatte. „Er ließ dich in deiner Heimatstadt vor deinen Kindern massakrieren“, sagte Rollins in Anspielung auf die Prügel-Attacke der neuen Bloodline um Solo Sikoa im New Yorker Madison Square Garden.