WWE verkündet "unbegrenzte" Suspendierung für Österreich-Star

Bei WrestleMania 41 am vergangenen Wochenende endete die Regentschaft des Wiener WWE-Phänomens Gunther als World Champion. Nun ist er - scheinbar - noch tiefer gefallen.

WWE verkündete am Freitag eine „unbegrenzt lange Suspendierung“ für den „Ringgeneral“, nachdem der am Montag bei der TV-Show Monday Night RAW aus Wut über seine Niederlage gegen Jey Uso am Samstag das Kommentatorenteam Michael Cole und Pat McAfee angegriffen hatte. Real ist die Sperre nicht - ihr Hintergrund ist offensichtlich ein anderer.