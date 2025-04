WWE WrestleMania 41 heute Nacht: TV, Livestream, Match-Card, Uhrzeit

Heute Nacht steigt der erste von zwei Abenden der Megashow WWE WrestleMania 41 in Las Vegas mit einem starbesetzten Main Event. Hier finden Sie alle Infos.

Heute Nacht steigt der erste von zwei Abenden der Megashow WWE WrestleMania 41 in Las Vegas mit einem starbesetzten Main Event. Hier finden Sie alle Infos.

Der Tag, dem alle WWE-Fans entgegenfiebern, ist angebrochen: In der Nacht zum Ostersonntag steigt Tag 1 der Megashow WrestleMania 41, dem Jahreshöhepunkt der weltgrößten Showkampf-Liga.

Auf einer spektakulären Stage im NFL-Stadion von Las Vegas - einem Casino-Hotel in der Spielerstadt nachempfunden - stehen zahlreiche starbesetzten Matches auf dem Programm. Der heiß erwartete Hauptkampf zwischen WWE-Champion Cody Rhodes und Rekordtitelträger John Cena steigt erst an Tag 2, aber auch zum Auftakt geht es schon hoch her.