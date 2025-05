Großes Doppel-Comeback mischt bei WWE die Karten neu

SPORT1 25.05.2025 • 08:02 Uhr Cody Rhodes ist zurück bei WWE und nimmt seine Fehde mit John Cena wieder auf. Auch ein anderer Star meldet sich zurück - und verbündet sich mit Paul Heyman, Seth Rollins und Bron Breakker.

Mehr als einen Monat war nichts mehr zu hören von ihm seit der Niederlage im Hauptkampf von WrestleMania 41 - nun ist Cody Rhodes wieder da und seine Fehde mit WWE-Champion John Cena läuft wieder heiß.

Beim TV-Special Saturday Night’s Main Event in der Nacht zum Sonntag schaltete sich der „American Nightmare“ unangekündigt in den Hauptkampf zwischen World Champion Jey Uso und Social-Media-Star Logan Paul ein und konterte damit einen Eingriff Cenas - womit ein Tag Team Match beim nächsten Großevent Money in the Bank angebahnt wurde.

Zuvor meldete sich auch schon ein weiterer Star zurück: Der zuletzt langzeitverletzte Bronson Reed verhalf im Eröffnungsmatch Seth Rollins und Bron Breakker mit einer Attacke auf CM Punk zum Sieg über Punk und Sami Zayn. Reed verbündete sich anschließend mit Ex-Rivale Rollins und schloss sich damit der bei WrestleMania formierten Gruppierung von Manager-Legende Paul Heyman an.

WWE: Cody Rhodes nimmt Cena wieder ins Visier

WWE-Champion Cena war danach in einem Non Title Match gegen seinen alten Weggefährten R-Truth im Einsatz, den er erwartungsgemäß klar besiegte. In einem Backstage-Segment begegnete er dann World Champion Uso und deutete seinen Eingriff in den Hauptkampf an.

Rekordtitelträger Cena wandte sich an Uso und meinte, dass er sich den Kampf gegen Logan Paul genau ansehen würde - es würde ja schließlich „das Wrestling ruinieren“, sollte Uso den Titel an „einen YouTuber“ verlieren.

Dass Cena in seiner neuen Rolle als verbitterter Oberbösewicht der Liga genauso hätte haben wollen, zeigte er dann, als er den Ringrichter aus dem Geschehen zog, kurz bevor Uso Paul besiegt hätte. Als Cena dann Uso verprügeln wollte, ertönte die Musik von Rhodes, der Cena seinen Finisher Cross-Rhodes verpasste.

Uso verhinderte dann noch einen Versuch Pauls, ihn mit einem Schlagring unfair zu besiegen und pinnte ihn nach einem Frog Splash. Im Anschluss sprach Rhodes die Herausforderung für Money in the Bank am 8. Juni in Los Angeles aus.