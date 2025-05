Warum ihr WWE-Aus eine pikante Note hat

Dakota Kai ist überraschend zum zweiten Mal von Wrestling-Marktführer entlassen worden - kurz nachdem sie mit leiser Kritik an ihrer Nichtbeachtung in den vergangenen Wochen für Aufhorchen sorgte. Zieht es sie nun zu Konkurrent AEW?

Dakota Kai ist überraschend zum zweiten Mal von Wrestling-Marktführer entlassen worden - kurz nachdem sie mit leiser Kritik an ihrer Nichtbeachtung in den vergangenen Wochen für Aufhorchen sorgte. Zieht es sie nun zu Konkurrent AEW?

Dakota Kais zweite Entlassung bei WWE

Wie Strowman war Dakota Kai schon einmal vom Wrestling-Marktführer gefeuert worden, als noch Ex-Boss Vince McMahon am Ruder war. Wie Strowman holte „Triple H“ Paul Levesque sie zurück, als er das Sagen bekam – das von Kai war symbolisch sogar noch mehr aufgeladen.

Die Karriere von Sky hat sich seitdem prächtig entwickelt, die ehemalige Io Shirai ist amtierender World Champion der Damen und gewann soeben bei der Megashow WrestleMania 41 in Las Vegas vor über 60.000 Fans das für viele beste Match des Kampfwochenendes gegen Rhea Ripley und Bianca Belair.

„Sie hat Nick Khan schlecht aussehen lassen“

Obwohl Kai seitdem kaum eingesetzt wurde, hoffte sie bis zuletzt, noch eine Chance zu bekommen, sich in größerem Maßstab zu beweisen. Sie wolle 2025 nach Gold greifen, hatte sie am WrestleMania-Wochenende Ende April bei X angekündigt.

Khan hatte zuvor erklärt, dass WWE „niemanden verpflichtet, nur um ihn auf die Bank zu setzen“ – was seinerseits ein Seitenhieb auf Konkurrent AEW war, der zuletzt eine Reihe von Stars monatelang nicht eingesetzt hatte, nachdem sich angedeutet hatte, dass sie nach Ablauf ihres Vertrags zu WWE wechseln würden (Ricky Saints/Starks, Rusev/Miro, Penta und Rey Fenix).

„Sie hat Nick Khan wirklich schlecht aussehen lassen mit diesem Tweet“, hob der bekannte Reporter Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Radio hervor.

Kandidatin 1 für AEW

Ob die Entscheidung, Kai zu entlassen, in einem Zusammenhang mit ihrer Wortmeldung steht, wird das Geheimnis der WWE-Entscheider bleiben. Gewiss scheint, dass es andere Gründe dafür geben wird:

Kais persönlicher Ehrgeiz dürfte so oder so eher angestachelt sein: „Werde mir jetzt etwas Zeit für mich nehmen, aber lasst euch gesagt sein: Ich war bereit und bin bereit. Das hier ist noch lange nicht vorbei“, schrieb sie in einer ersten Reaktion.