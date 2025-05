WWE treibt Kader-Umbau voran

SPORT1 20.05.2025 • 07:38 Uhr Der ehemalige NXT-Damenchampion Roxanne Perez wird - wie zuvor Weggefährtin Giulia - offiziell in den WWE-Hauptkader berufen und qualifiziert sich für Money in the Bank.

Eines der größten weiblichen Talente bei WWE ist offiziell oben angekommen: Roxanne Perez ist dauerhaft in den Kader der Montagsshow Monday Night RAW berufen worden - und dort ihre nächste größere Duftmarke gesetzt.

Bei der aktuellen RAW-Ausgabe besiegte die 23-Jährige in einem prominent besetzten Dreikampf Becky Lynch und Natalya und qualifizierte sich für das Money in the Bank Ladder Match am 7. Juni. Aufhorchen ließ auch ein Backstage-Segment, in dem Perez sich von Finn Balor ins „Clubhaus“ der Gruppierung Judgment Day einführen ließ - und dabei Dominik Mysterio umschmeichelte.

WWE RAW: Roxanne Perez schlägt ein

Der ehemalige NXT-Damenchampion Perez wird seit Jahresbeginn an größere Aufgaben herangeführt, sie nahm am Royal Rumble der Frauen und auch beim titelgebenden Match von No Escape (Elimination Chamber) teil und trat regelmäßig bei RAW auf.

Zuletzt bildete sie dort eine kurzlebige Allianz mit der Japanerin Giulia, die ihrerseits am Wochenende als neuestes Kadermitglied der Freitagsshow SmackDown vorgestellt wurde. Speziell in der Frauendivision von WWE ist in diesem Frühjahr ein größerer Umbruch zu beobachten: Während Perez und Giulia nach oben streben, trennte sich WWE zuletzt von einigen weiblichen Stars wie Dakota Kai und Shotzi.

Perez sicherte sich bei RAW sogleich das Ticket für ihren nächsten großen Kampf: Sie pinnte Natalya mit ihrem Finisher Pop Rox - und profitierte dabei davon, dass Lynchs Rivalin Lyra Valkyria Lynch aus dem Spiel nahm und dabei auch Natalya ablenkte.

Im zweiten Quali-Match bei RAW besiegte Rhea Ripley Kairi Sane und Zoey Stark, die sich während des Kampfs offensichtlich eine reale Knieverletzung zuzog und aus dem Match genommen werden musste. Zuvor hatte sich bei SmackDown schon Alexa Bliss für das Money in the Bank Match qualifiziert, bei dem es um einen Titelkampf zu jedem beliebigen Zeitpunkt geht. Bei den Männern löste am Freitag Solo Sikoa als bislang erster und einziger Teilnehmer sein Ticket.