Neuer Kultstar schlägt bei WWE ein wie eine Bombe: Wrestling-Imperium wittert Jackpot

Ein populärer Publikumsliebling in seiner Heimat war er schon länger - nun ist er über Nacht zu einem viralen Phänomen der weltweiten Wrestling-Fangemeinde geworden.

Santiago Ibarra Calderón, besser bekannt als Mr. Iguana, ist am Wochenende mit seinem ersten Auftritt bei WWE wie eine Bombe eingeschlagen. Der Kultstar der im Frühjahr vom Showkampf-Marktführer akquirierten Mexiko-Liga AAA hat mit seinen unterhaltsamen Showeinlagen die Herzen der WWE-Anhänger im Sturm erobert.

Mr. Iguana wird zum viralen Phänomen

Der 36 Jahre alte Iguana sticht aus der bunten Welt der oft maskierten Luchadors heraus: Er verkörpert die Comedyfigur eines menschlichen Leguans - einer in Mexiko sehr verbreiteten Tierart - und treibt sein kreatives Spiel auf die Spitze mit seiner Plüschechse La Yesca, die er im Ring wie einen Partner behandelt, der Aktionen austeilt und einsteckt.

Am Samstag lernte das große WWE-Publikum Iguana kennen, als er bei dem Crossover-Event WWE x AAA Worlds Collide in Los Angeles mit seinen AAA-Kollegen Aerostar und Octagon Jr. gegen die LWO (Dragon Lee & Cruz Del Toro) und Lince Dorado antrat.

Die WWE-Fans zeigten sich schockverliebt: Zwei Clips von Iguanas skurrilem Einzug und Ausschnitten aus dem Match, in dem La Yesca zwischen die Fronten geriet, verbreiteten sich lauffeuerartig, sammelten je über 10.000 Likes bei X ein.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

WWE schmiedet offenbar große Pläne

WWE registrierte die Begeisterung aufmerksam und fädelte noch am selben Tag einen Cameo-Auftritt Iguanas bei der Großveranstaltung Money in the Bank ein - nur der erste Schritt eines großen Karrieresprungs.