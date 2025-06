Wrestling-Ikone zurück bei WWE - zum nun wohl wirklich letzten Mal

WWE RAW: Goldberg fordert Gunther

Ebendort findet nun auch der Showdown der Generationen statt: Der Kampf ist angesetzt für das TV-Special Saturday Night‘s Main Event am 12. Juli - als Gegenprogramm für die am selben Tag stattfindende Stadionshow AEW All In, den Jahreshöhepunkt der größten US-Konkurrenzliga.