WWE-Beben um Österreich-Star Gunther!

SPORT1 10.06.2025 • 09:23 Uhr Bei WWE RAW wird ein neuer, alter World Champion gekürt: Gunther besiegt zwei Tage nach Money in the Bank Jey Uso in einem WrestleMania-Rückmatch. Eine legendäre Fehde lebt derweil neu auf.

Der erfolgreichste deutschsprachige Wrestling-Export der Geschichte ist zurück auf dem Olymp: Der Wiener Showkämpfer Gunther (bürgerlich: Walter Hahn) ist zum zweiten Mal World Champion bei WWE.

Bei der aktuellen Ausgabe der wöchentlichen TV-Show Monday Night RAW gewann der 37-Jährige sein WrestleMania-Rückmatch gegen „Main Event” Jey Uso und übernimmt damit wieder eine tragende Rolle im anbrechenden Wrestling-Sommer.

WWE RAW: Gunther wieder World Champion

Während Gunther bei WrestleMania 41 in Las Vegas noch unterlag, als Uso seinen eigenen Spezialaufgabegriff - den Sleeperhold - gegen den „Ringgeneral“ wendete, endete dasselbe Szenario diesmal andersherum: Gunther konterte Usos Version des Sleeperhold diesmal auf und ließ Uso im Sleeperhold bewusstlos werden. Das Match wurde dann gemäß den Regeln zu Gunthers Gunsten abgebrochen.

Eine Rolle spielte dabei, dass Uso angeschlagen in das Match gegangen war: Sein vorheriger Rivale Logan Paul hatte am vergangenen Freitag Usos Rippen attackiert, Gunther nutzte die dick bandagierte Schwachstelle gezielt aus.

Gunthers erneuter Titelgewinn hat womöglich damit zu tun, dass sein seit einiger Zeit angedeutetes Match gegen Legende Bill Goldberg näher zu rücken scheint. Goldbergs Abschiedsmatch ist nach dessen Angaben für den Sommer und „im Süden“ angesetzt. Naheliegend wäre die nächste Ausgabe des TV-Specials Saturday Night‘s Main Event am 12. Juli in Goldbergs Heimat Atlanta - am selben Tag, für den WWE-Konkurrent AEW seinen Jahreshöhepunkt All In angesetzt hat.

Cena und CM Punk lassen legendäre Fehde neu aufleben

Schon offiziell ist derweil der starbesetzte Hauptkampf des nächsten Großevents Night of Champions am 28. Juni im saudi-arabischen Riad: CM Punk forderte bei RAW seinen alten Rivalen John Cena zu einem Match um dessen WWE Title heraus, Cena nahm an.

Auf der Abschiedstour des am Ende des Jahres zurücktretenden Cena kommt es also zum ersten Einzelmatch der beiden seit 2013 - in neuer Konstellation mit Ikone Cena als klar definiertem Bösewicht.

Auffällig: Money-in-the-Bank-Sieger Seth Rollins posierte bei der Vereinbarung des Duells mit seinem Koffer, der ihm ermöglicht, jederzeit ein Titelmatch einzulösen. Er scheint sich (vorerst) in Richtung des WWE anstelle des World Titles.

Weitere zentraler Ereignisse der Show Sami Zayn und Roxanne Perez gewannen ihre Viertelfinal-Vierkämpfe im King- bzw. Queen-of-the-Ring-Turnier, während Bayley zurückkehrte und sich mit einer Attacke auf Intercontinental Champion Becky Lynch für deren Attacke vor WrestleMania rächte. Eine weitere Fehde wurde neu eingeleitet, als Legende Nikki Bella bei ihrem Comeback von Liv Morgan angegriffen wurde.