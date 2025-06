WWE-Debüt auf abseitiger Bühne: Dieser Auftritt heizt die Gerüchteküche an

Vor der Live-Ausstrahlung von WWE SmackDown hat der ehemalige NJPW-Star Hikuleo sein erstes Match für die Liga bestritten. Schaltet er sich bald in eine größere Fehde im Hauptprogramm ein?

Vor der Live-Ausstrahlung von WWE SmackDown hat der ehemalige NJPW-Star Hikuleo sein erstes Match für die Liga bestritten. Schaltet er sich bald in eine größere Fehde im Hauptprogramm ein?

Ein so nicht erwartetes WWE -Debüt vor der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown sorgt für Gesprächsstoff. Der 2,03-Meter-Hüne Hikuleo hat ein noch nicht im TV ausgestrahltes erstes Match für den Wrestling-Marktführer bestritten - und damit die Gerüchteküche angeheizt.

Tautuiaki Taula Koloamatangi, wie der Adoptivsohn von WWE-Legende Haku eigentlich heißt, hat sich in den vergangenen Jahren als optisch hervorstechender Big Man bei der japanischen Traditionsliga NJPW einen Namen gemacht. Im Juli 2024 unterschrieb er bei WWE, wie zuvor sein leiblicher Bruder Tama Tonga und Hakus leiblicher Sohn Tanga Loa. Während Tonga und Loa schnell prominente Rollen bekamen und die neue Bloodline um Solo Sikoa bildeten, blieb es um Hikuleo ruhig - bis jetzt.

Was plant WWE mit Hikuleo?

Hikuleo besiegte bei seinem Auftritt in der Stadt Lexington in Kentucky Kit Wilson vom Tag Team Pretty Deadly, das Match ist aufgezeichnet für die Streaming-Show Main Event.

Bei der Sendung treten größtenteils Wrestler auf, die in der WWE-Hierarchie eher niedrig angesiedelt sind, sie war in den vergangenen Jahren aber auch eine Test-Plattform für angehende Stars, die auf dem Sprung zur Beförderung in die Hauptkader stehen.