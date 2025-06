WWE-Sommer nimmt Gestalt an: Welches Gigantenduell ist in der Mache?

SPORT1 14.06.2025 • 09:42 Uhr Cody Rhodes und Randy Orton erreichen bei SmackDown das Halbfinale im WWE-King-of-the-Ring Turnier. Wer krönt sich zum König und nimmt beim SummerSlam Superstar John Cena (oder CM Punk) ins Visier?

Das traditionsreiche King-of-the-Ring-Turnier von WWE nimmt Fahrt auf.

Zwei der prominentesten Superstars der Liga, Cody Rhodes und Randy Orton, sind bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown ins Halbfinale eingezogen und sind weiter im Rennen darum, John Cena (oder CM Punk) beim Sommerhöhepunkt SummerSlam um den WWE-Championtitel herauszufordern.

WWE: Rhodes und Orton weiter

Randy Orton gewann bei SmackDown einen Vierkampf gegen Carmelo Hayes, LA Knight und Aleister Black - auch dank eines unerwarteten Eingriffs von Seth Rollins‘ Schergen Bronson Reed und Bron Breakker, die LA Knight attackierten.

Als Hayes das mit einer Sprungaktion auszunutzen wollte, flog er in den berüchtigten RKO „outta nowhere“, Ortons Spezialaktion. Die lebende Legende trifft nun kommende Woche auf Sami Zayn.

Ex-Champion Rhodes - der Cena bei Money in the Bank mit Hilfe des zurückkehrenden Ron Killings in einem Tag Team Match pinnen konnte - entschied einen Vierkampf mit Andrade, Shinsuke Nakamura und Damian Priest.

Ein WrestleMania-Rückmatch gegen Cena beim SummerSlam am 2. und 3. August im New Yorker NFL-Stadion ist also weiter ein Szenario, das im Raum steht. Andererseits streute WWE durch ein Backstage-Segment mit Rhodes und Punk auch die Andeutung eines Duells dieser beiden Stars - wenn nicht jetzt, dann offensichtlich in nicht allzu ferner Zukunft.

Rhodes‘ nächster Gegner wird am Montag bei RAW ermittelt, wenn Rusev, Sheamus, Jey Uso und Bronson Reed gegeneinander antreten. Der Sieger des King of the Ring wird am 28. Juni bei WWE Night of Champions in Saudi-Arabien gekrönt - wo auch das bei RAW fixierte WWE-Titelduell der alten Rivalen Cena und Punk steigt.