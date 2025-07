Im TV noch nicht zu sehen: WWE-Legende feiert Überraschungs-Comeback!

Freudige Überraschung für die WWE-Fans nach RAW: Bei der Aufzeichnung für SmackDown kehrt ein Hall-of-Fame-Mitglied zurück - und bahnt ein großes Duell der Generationen an.

Nach der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat Hall-of-Fame-Mitglied Trish Stratus ihre Rückkehr an alte Wirkungsstätte gefeiert: Bei der Aufzeichnung für die diesmal nicht live ausgestrahlte Freitagsshow SmackDown wurde enthüllt, dass Stratus am 13. Juli bei der Großveranstaltung Evolution wieder in den Ring steigen soll.