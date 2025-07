Nächstes großes Titelbeben bei WWE

Gunther ist wieder World Champion und steuert auf ein Duell mit Legende Bill Goldberg zu, die aufstrebende Giulia hält den US Title der Damen: In der Titel-Landschaft von WWE war in den vergangenen Wochen viel Bewegung - nun gibt es die nächste größere Neuordnung.

WWE RAW: Drei Titel für Judgment Day

Finn Balor und JD McDonagh sicherten sich bei RAW zum zweiten Mal mit einem Sieg über die bisherigen Titelträger The New Day (Kofi Kingston und Xavier Woods) die World Tag Team Titles - zudem wurde die junge Roxanne Perez offiziell in die Gruppierung aufgenommen und zur neuen Co-Titelträgerin bei den Frauen an der Seite von Raquel Rodriguez bestimmt.