"Oh nein!" Dieser Moment hat für WWE offenbar böse Folgen

WWE: Seth Rollins offenbar schwer verletzt

Zweite Hiobsbotschaft für Wrestling-Fans in kurzer Zeit

Für Wrestling-Fans war es innerhalb weniger Stunden die zweite Hiobsbotschaft um einen Top-Performer. Am Samstag war auch bekannt geworden, dass der mittlerweile bei Konkurrent AEW aktive Adam Cole eine ungenannte, ernste Verletzung erlitten hat. Cole wandte sich in einer Ansprache bei der Show All In an die Fans und dachte laut über ein Karriere-Ende nach.