WWE-Drama ein Fake? Die Wahrheit soll enthüllt sein

Mehr noch: Laut übereinstimmenden Medienberichten mehren sich die Anzeichen, dass die Schock-Szenerie am Samstag eine Inszenierung war - und der „Visionary“ bald zurückkommen wird, um seinen Money-in-the-Bank-Koffer einzulösen.

WWE: Seth Rollins‘ Verletzung angeblich ein „Work“

Wie der Wrestling Observer und Post Wrestling berichten, haben inzwischen mehrere Insider durchsickern lassen, dass Rollins‘ missglückte Landung bei seinem Match gegen LA Knight bei Saturday Night‘s Main Event ein „Work“, also nicht echt war.

Dass es auch nach Tagen keine genaue Diagnose gab, hat jedoch den Verdacht aufkeimen lassen, dass etwas faul ist - ebenso, wie die vermeintliche Unklarheit am Montag bei der TV-Show Monday Night RAW prominent ins Drehbuch eingeflochten wurde: Rollins‘ Manager Paul Heyman erklärte seinen anderen Schützlingen Bron Breakker und Bronson Reed, dass Rollins noch lange Zeit habe, seinen MITB-Koffer einzulösen und sein Zustand „nicht relevant“ sei.

Dem Observer zufolge gibt es einen wahren Kern: Rollins habe tatsächlich eine leichte Knieverletzung, mit der er am Samstag schon ins Match gegangen sei - aber nichts Ernstes.

Comeback und Cash-In beim SummerSlam?

Die Neuigkeiten fachen die Spekulationen an, ob Rollins womöglich schon beim SummerSlam am 2. und 3. August im New Yorker NFL-Stadion zurückkehren und dort seinen MITB-Koffer einlösen wird.