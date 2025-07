WWE-Topstar schwer verletzt: "Es sieht nicht gut aus"

Triple H macht in Bezug auf Seth Rollins wenig Mut

Nach Angaben des WWE Hall of Famers ist Rollins am Sonntag vor Ort in Atlanta geblieben, um sich das Match seiner Frau Becky Lynch anzusehen. Am Montag werde er auch in Birmingham (Alabama) sein, dem Ausstrahlungsort der kommenden Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW.