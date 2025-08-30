Baby-Überraschung! WWE-Champion ist nochmal Vater

WWE-Champion im Baby-Glück! Wrestling-Topstar Cody Rhodes und seine Ehefrau Brandi haben ihr zweites Kind bekommen.
Baby-Überraschung um WWE-Champion
Am Freitag teilte Brandi via Social Media die freudige Nachricht: „Willkommen auf der Welt, Leilani Ella Runnels. Wir sind verliebt. Danke, Gott, dass du unsere Gebete erhört hast.“ Leilani - Kosename: Lani - ist die zweite Tochter des Ehepaar Rhodes nach der im Juni 2022 geborenen Liberty.
Ehepaar Rhodes hielt Schwangerschaft geheim
Der 40 Jahre alte Cody und seine zwei Jahre ältere Ehefrau - früher WWE-Ringsprecherin und später im Vorstand des Konkurrenten AEW, als Cody dort noch aktiv war - hatten Brandis zweite Schwangerschaft vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Entsprechend überrascht zeigten sich Fans und Kollegen.
Der „American Nightmare“ Cody Rhodes, Sohn der verstorbenen Legende Dusty Rhodes, legt bei WWE aktuell eine Pause ein. Er fehlt bei dem heutigen Europa-Großevent Clash in Paris, vorgeblich wegen einer Verletzung infolge einer Attacke seines Rivalen Drew McIntyre.
Rhodes absolvierte zuletzt Dreharbeiten für einen Filmauftritt im Remake von „Street Fighter“, an dem auch WWE-Kollege Roman Reigns beteiligt ist. Nun ist klar, dass das nicht der einzige Grund für seine Auszeit ist.