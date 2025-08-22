Brisante Enthüllung um Hulk Hogans Tod

Martin Hoffmann 22.08.2025 • 08:14 Uhr Einem Medienbericht zufolge geht die Polizei dem Verdacht nach, dass Wrestling-Legende Hulk Hogan infolge eines Kunstfehlers verstorben ist.

Starb WWE-Legende Hulk Hogan infolge eines ärztlichen Kunstfehlers?

Rund einen Monat nach dem Tod der Showkampf-Ikone legt dies ein Bericht des Boulevard-Portals TMZ nahe, der sich auf polizeiliche Ermittlerkreise beruft.

TMZ zufolge ist der Verdacht in einem unter Verschluss gehaltenen Polizeireport der zuständigen Dienststelle in der Stadt Clearwater vermerkt. Demnach habe ein Ergotherapeut, der Hogan am Tag seines Todes behandelt hätte, die Polizei auf eine möglicherweise von Ärzten verschuldete Ursache von Hogans Ableben hingewiesen.

Dem 71-Jährigen sei bei einer Operation versehentlich der Zwerchfellnerv durchtrennt worden, der eine wichtige Rolle bei der Atmung spielt.

TMZ berichtet außerdem, dass sich Hogan vor seinem Tod nicht an die Brust gefasst hätte, die übliche Reaktion bei einem Herzinfarkt. Vielmehr habe er „einfach zu Atmen aufgehört“, was den Verdacht nähre.

Hogans Witwe und Polizei äußern sich

Hogans Ehefrau Sky hat den Bericht mittlerweile teilweise bestätigt: Hogans Zwerchfellnerv sei tatsächlich bei einer seiner zahlreichen OPs in den vergangenen Jahren „beschädigt“ worden. Hogans Autopsie sei mittlerweile abgeschlossen, die Ergebnisse möchte seine Witwe jedoch nicht kommentieren.

Inzwischen hat auch die Polizei Clearwater bei TMZ ein offizielles Statement abgegeben und betont, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sein.