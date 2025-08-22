Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
DFB-POKAL
TENNIS
BASKETBALL-EM
HANDBALL
US-SPORT
HOCKEY-EM
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
3. LIGA
MEHR
Mehr
WWE>

Brisante Enthüllung um Hulk Hogans Tod

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Brisante Enthüllung um Hogans Tod

Einem Medienbericht zufolge geht die Polizei dem Verdacht nach, dass Wrestling-Legende Hulk Hogan infolge eines Kunstfehlers verstorben ist.
Hulk Hogan ist mit 71 Jahren gestorben. Die Wrestling-Legende war 1994 Gast in der Talkshow-Sendung "Offensiv". SPORT1 hat den Kult-Auftritt aus dem Archiv geholt.
Martin Hoffmann
Einem Medienbericht zufolge geht die Polizei dem Verdacht nach, dass Wrestling-Legende Hulk Hogan infolge eines Kunstfehlers verstorben ist.

Starb WWE-Legende Hulk Hogan infolge eines ärztlichen Kunstfehlers?

{ "placeholderType": "MREC" }

Rund einen Monat nach dem Tod der Showkampf-Ikone legt dies ein Bericht des Boulevard-Portals TMZ nahe, der sich auf polizeiliche Ermittlerkreise beruft.

Starb Hulk Hogan wegen eines Kunstfehlers?

TMZ zufolge ist der Verdacht in einem unter Verschluss gehaltenen Polizeireport der zuständigen Dienststelle in der Stadt Clearwater vermerkt. Demnach habe ein Ergotherapeut, der Hogan am Tag seines Todes behandelt hätte, die Polizei auf eine möglicherweise von Ärzten verschuldete Ursache von Hogans Ableben hingewiesen.

Dem 71-Jährigen sei bei einer Operation versehentlich der Zwerchfellnerv durchtrennt worden, der eine wichtige Rolle bei der Atmung spielt.

{ "placeholderType": "MREC" }

TMZ berichtet außerdem, dass sich Hogan vor seinem Tod nicht an die Brust gefasst hätte, die übliche Reaktion bei einem Herzinfarkt. Vielmehr habe er „einfach zu Atmen aufgehört“, was den Verdacht nähre.

Hogans Witwe und Polizei äußern sich

Hogans Ehefrau Sky hat den Bericht mittlerweile teilweise bestätigt: Hogans Zwerchfellnerv sei tatsächlich bei einer seiner zahlreichen OPs in den vergangenen Jahren „beschädigt“ worden. Hogans Autopsie sei mittlerweile abgeschlossen, die Ergebnisse möchte seine Witwe jedoch nicht kommentieren.

Inzwischen hat auch die Polizei Clearwater bei TMZ ein offizielles Statement abgegeben und betont, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sein.

„Wir sind in Kommunikation mit Hogans Familienmitgliedern, auch Sohn Nick und Tochter Brooke“, wird ein Behördensprecher zitiert: „Wegen der besonderen Umstände des Falls haben wir mehrere Zeugen befragt und medizinische Berichte aus verschiedenen Quellen angefordert, unsere Ermittler sind damit noch nicht fertig. Alles braucht Zeit.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite