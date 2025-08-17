Die überraschende neue Karriere von WWE-Ikone The Undertaker

Martin Hoffmann 17.08.2025 • 22:52 Uhr WWE kauft AAA, Triple H und Shawn Michaels leiten Rebranding, Undertaker berät, TripleMania XXXIII am 16.8.2025 glänzt mit Dominik Mysterio und Co etc.

Showkampf-Marktführer WWE treibt seine Wrestling-Revolution in Mexiko voran - und ein alter Bekannter spielt dabei eine unerwartet tragende Rolle.

Am Rande der Großveranstaltung TripleMania XXXIII der Liga AAA, die im Frühjahr von WWE akquiriert wurde, ist deutlicher denn je geworden, dass beim Umbau der Promotion auch eine Legende der Branche prominent mitmischt: Mark Calaway alias The Undertaker.

Undertaker übernimmt aktive Rolle bei AAA und WWE

„Triple H“ Paul Levesque, Chief Content Officer und für Programm und Ausrichtung von WWE verantwortlicher Vorstand, hat in einem Social-Media-Video offenbart, dass sein alter Rivale bei AAA inzwischen an vorderster Front mitarbeitet - wie auch der gemeinsame Weggefährte Shawn Michaels, der zudem auch beim Aufbaukader NXT federführend ist.

“Hier stehe ich mit den zwei Leuten, die ich in meiner Generation am meisten respektiere", teilt Levesque in dem Clip mit, in dem zu sehen ist, wie er zusammen mit Michaels und Calaway die Abläufe der Veranstaltung in Mexico City am Samstagabend dirigierte - bei der auch zahlreiche WWE-Stars im Ring standen: „Hättet ihr mir vor 20 Jahren gesagt, dass der Undertaker eine der großen, treibenden Kräfte hinter AAA in Mexiko sein würde, ich hätte es mir schwer vorstellen können.“

Der 2020 offiziell zurückgetretene Calaway - der in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden ist - war zuletzt bei mehreren Großveranstaltungen von WWE und AAA hinter den Kulissen vor Ort und scheint hinter den Kulissen mehr und mehr involviert zu sein. Die mexikanische Legende Konnan hatte in seinem Podcast auch schon spekuliert, dass der Taker wohl dabei sei, bei WWE eine kreative Rolle zu übernehmen.